Frosinone, risposta al Palermo: "Bisogna saper perdere"

La polemica a distanza tra Palermo e Frosinone, dopo la sconftta dei rosanero nella finale playoff per la Serie A, continua. Dopo l'attacco di Zamparini, è arrivata la risposta di Maurizio Stirpe, presidente dei ciociari, affidata al sito ufficiale. Ecco gli stralci principali...



"Stupisce, indigna ed offende l’intelligenza degli addetti ai lavori, degli sportivi e della gente comune, frusinati e non, che Zamparini, relativamente alla garaparli di 'incontro illegale', 'spettacolo indecoroso', 'vergognoso', di 'arbitro aggredito, minacciato, assediato e intimidito' e di 'truffa subita'. Non sappiamo quale incontro di calcio abbia visto il signorieri sera, né ci interessa saperlo, certo è che Frosinone-Palermo è stata diretta da un team arbitrale composto da 6 ufficiali di gara, oltre alla presenza di numerosi rappresentanti della Procura Federale e degli ispettori di Lega i quali, all’unisono, hanno decretato la regolarità della partita"., ragion per cui, allorquando La Penna ha sancito la fine dell’incontro, il risultato del campo è stato subito chiaro a tutti: ha vinto ed è stata promossa in Serie A la squadra meglio classificata al termine della regular season la quale, in finale, nel doppio confronto, ha realizzato 4 dei 5 gol segnati (anche se uno, purtroppo, nella propria porta), ottenendo, così, la migliore posizione rispetto all’avversaria per il salto di categoria"."Che il Palermo preannunci pure riserve e reclami avverso l’omologazione della partita,, forti della verità dei fatti e di avere disputato una competizione, i play-off, impegnativa, agonisticamente molto accesa, ma sempre nel rispetto delle regole, degli avversari e degli arbitri. Nessuno, però, si deve più permettere di infangare il percorso, durato una stagione intera, di un fantastico gruppo... In difetto, gli autori ed i responsabili ne risponderanno in sede sportiva, civile e penale, avendo gli scriventi".