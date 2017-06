Frosinone, Paganini crea la Villa Stuart: l'undici degli infortunati

Villa Stuart è ormai nota tra i calciatori: il centro riabilitativo romano è un'eccellenza per il recupero di sportivi e non dopo un infortunio. Ultimamente sono passati di lì anche Milik e Perin ma se per l'attaccante del Napoli è quasi ora di tornare in campo, il portiere del Genoa è solo agli inizi della lunga riabilitazione dopo la rottura del crociato sinistro. Proprio da qui è partita l'idea di Luca Paganini, ala del Frosinone anch'essa a Villa Stuart per curarsi il crociato, di creare una formazione di undici infortunati su Fifa17 che comprende tra gli altri anche Melchiorri (Cagliari) e Aarons (Newcastle): dove arriverebbe in serie A?