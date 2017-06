Frode, Di Maria patteggia con il Fisco per non andare in carcere

Angel Di Maria è stato condannato a un anno di reclusione per evasione ai danni del fisco spagnolo. Il giocatore del Psg, secondo quanto riporta El Confidencial, ha ammesso la propria colpevolezza per due casi di frode all'epoca in cui giocava nel Real Madrid. I reati sono collegati ai diritti d'immagine: Di Maria si sarebbe servito di una serie di società per non versare una parte di tasse tra il 2012 e il 2013.



L'argentino però non finirà in carcere perché per compensare l'evasione i suoi legali hanno patteggiato con l'avvocatura dello Stato una multa di 2 milioni di euro, circa il 60% in più della cifra che il calciatore non avrebbe versato, ovvero 1,3 milioni di euro.