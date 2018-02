Frode al fisco, Sanchez patteggia 16 mesi di reclusione

Il fisco spagnolo fa un'altra "vittima": dopo Cristiano Ronaldo, Modric, Messi e Neymar è il turno di Alexis Sanchez. Il cileno, recentemente passato al Manchester United, ha patteggiato una pena di 16 mesi di reclusione con il Tesoro spagnolo: come riporta Sport, bisogna tornare al 2012-2013 quando Sanchez giocava nel Barcellona.



L'esterno avrebbe nascosto al fisco gli introiti relativi ai diritti d'immagine tramite due società estere. Nonostante il patteggiamento, Sanchez non finirà in carcere visto che la pena, come sempre in questi casi, è stata sospesa a meno che il cileno non compia altri reati nei prossimi due anni.