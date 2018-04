Frimpong contro Nasri: "Nessun rispetto, è un idiota"

Emmanuel Frimpong all'attacco di Samir Nasri. L'ex centrocampista dell'Arsenal, attualmente all'Ermes Aradippou, va giù duro contro contro l'ex compagno di squadra (adesso svincolato) per un episodio risalente alla stagione 2011/12. Nel corso della sfida contro il Liverpool Frimpong era stato espulso sullo 0-0 a 20' dal termine e alla fine i Reds avevano vinto 2-0.



Il 26enne racconta al The Telegraph: "Dopo la gara eravamo in spogliatoio e mi aspettavo che Wenger si arrabbiasse davvero tanto. In realtà è apparso molto calmo, ma Nasri con il suo atteggiamento nei miei confronti sembrava dire: 'Abbiamo perso la partita a causa tua'. Ero un ragazzo giovane, non sapevo cosa stavo facendo ed ero davvero devastato. Mi sentivo come se avessi deluso tutti e, in più, lui mi stava incolpando.".



Ci sono stati altri momenti di tensione: "Aveva sempre questo atteggiamento con me, anche in allenamento e una volta mi ha addirittura detto: ‘Potrei comprarti se volessi’. Ad essere onesti, probabilmente avrebbe potuto farlo, ma comunque non mi piace perché è un idiota. Non avrò mai rispetto per lui".