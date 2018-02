Frey: "Niente cene e allenamenti. Chievo, non meritavo tutto questo"

Nel corso della presentazione con il Venezia Nicolas Frey ha ricordato con amarezza gli ultimi mesi trascorsi al Chievo. "Dopo tutti questi anni (nove e mezzo ndr) non pensavo di meritare un trattamento simile dal Chievo, non potevo partecipare alle cene, non potevo allenarmi coi miei compagni, sono stato messo fuori rosa e non potevo neanche entrare nello spogliatoio. Negli ultimi mesi ho visto più i magazzinieri che i compagni" le parole del difensore 33enne.



"Appena ho saputo che c’era la possibilità di venire a Venezia - aggiunge Frey - in poche ore ho chiuso la trattativa. Voglio ringraziare mister Inzaghi, mi metto a sua disposizione per dare una mano a raggiungere almeno i play-off. Poi ritrovo Bentivoglio con cui sono stato al Modena e al Chievo, sembra quasi che sia destino ritrovarci ancora”.