Francia, Pogba stroncato: "Non è ancora un leader"

Dopo il mega-trasferimento estivo al Manchester United e l'incerto avvio di stagione della squadra di Mourinho, per Paul Pogba è tempo dei primi bilanci. E, almeno leggendo ciò che scrive France Football, non sono positivi. "Pogba, così lontando dal Pallone d'Oro" è il titolo con cui la rivista francese analizza il momento del centrocampista francese.



"La sua crescita si è già fermata. Tra il sogno e la realtà, la strada è ancora molto lunga. Non sappiamo ancora quale sia la sua posizione in campo, né chi debbe affiancarlo per favorire la sua esplosività fisica e il suo formibadile potenziale tecnico. Non è ancora un punto di riferimento, né per il Manchester United, né per la nazionale francese" si legge su France Football.



E le critiche continuano: "A 23 anni ha già giocato e perso due finali importanti - Champions 2015 con la Juventus e Mondiale 2016 con la Francia - è ancora lontano dal giocatore che vuole diventare cioè un leader difensivo e offensivo".