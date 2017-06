Francia, Pogba delude ancora: "Ha bisogno di affetto"

Dopo un'estate vissuta da assoluto protagonista, continua il momento no di Paul Pogba, che con la nazionale francese esattamente come con il Manchester United, continua a fornire prestazioni anonime che cozzano con la valutazione del suo cartellino. Anche nella gara con la Bulgaria (vinta agevolmente 4-1 dai Galletti) l'ex Juventus non ha convinto e Deschamps, che pure lo aveva difeso nei giorni scorsi ("Serve pazienza") lo punge: "Deve fare di più - ha dichiarato in conferenza stampa -. Gioca in un ruolo più difensivo, ma ha tutte le caratteristiche per interpretarlo al meglio. Deve trovare continuità, viaggia a corrente alternata".

Più tenero invece Le Petit Diable Griezmann, che da vero leader della squadra si schiera in difesa del suo compagno: "Gli si chiede troppo - ha spiegato l'attaccante dell'Atletico Madrid all'Equipe -, deve giocare per la squadra, non ci aspettiamo che segni un gol da 50 metri in ogni partita. Cerca di dare del suo meglio per giocare nei diversi modi alla Juve, allo United e anche qua". L'attaccante francese se la prende con i giornalisti, accusati di avere pretese eccessive: "I giornalisti si aspettano troppo - ha continuato -, senza rendersi conto che Paul dà tutto per la squadra. Ha bisogno dell'affetto dei giornalisti".