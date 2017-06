Francia, la Federcalcio apre al ritorno di Benzema in Nazionale

La Federcalcio francese apre al ritorno di Karim Benzema in nazionale. "Non voglio tenerlo in punizione per sempre" ha dichiarato il presidente della FFF Le Grat. L'attaccante del Real Madrid è stato sospeso per il caso Valbuena sul presunto ricatto a luci rosse perpetrato dall'attaccante del Real Madrid al compagno di nazionale.



Le Grat ha sottolineato all'Equipe che Benzema può essere convocato: "Il caso è ancora in corso, anche se penso che stia andando un pò per le lunghe, ma la giustizia è questa. Il giocatore non è mai stato un problema per la squadra e Deschamps lo ha sempre difeso, anche quando non ha avuto grandi risultati".