Francia, Kurzawa ricattato: "Dacci 100 mila euro". Due arresti

Scoppia un altro caso scottante nella nazionale francese, per quanto non avrà di sicuro le conseguenze della lite tra Valbuena e Benzema. Il protagonista, anzi, la vittima, è Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint-Germain. Il giocatore - stando a quanto rivela Europe 1 - è stato ricattato per un video registrato probabilmente da alcuni amici nel quale criticava il c.t. Didier Deschamps: pena la diffusione del video stesso, gli sono stati chiesti 100 mila euro.



Kurzawa, però, non ha acconsentito alla richiesta e ha informato le forze dell'ordine: gli estorsori sono stati fermati e sono sotto processo, due sono stati arrestati e sono in regime di carcerazione preventiva.