Francia-Italia 3-1, Mancini ko in amichevole a Nizza

L'Italia di Roberto Mancini perde 3-1 contro la Francia nell'amichevole disputata all'Allianz Riviera di Nizza. I transalpini hanno sfruttato la propria superiorità tecnica e fisica meritando ampiamente il successo (in alcune circostanze sono stati troppo leziosi in fase conclusiva) e tuttavia non tutto è da buttare per gli azzurri (molti i giovani in campo), capaci di restare in partita e creare occasioni contro una Nazionale candidata a vincere il mondiale in Russia.



Per Mancini dunque anche indicazioni positive dal secondo test della sua nuova avventura: in particolare da segnalare la grande prova di Federico Chiesa. Pure Mario Balotelli non ha completamente sfigurato dimostrando di poter essere uno dei giocatori sui quali puntare per la ricostruzione.

LA CRONACA

- 90' FINISCE IL MATCH. La francia vince 3-1 contro l'Italia nell'amichevole di Nizza. Prima sconfitta per Mancini sulla panchina azzurra

- 87' Finisce qui la partita di Chiesa, tra i migliori: spazio a Zappacosta

- 86' Balotelli lascia il campo tra gli applausi del pubblico. Fa il suo ingresso sul rettangolo verde Belotti

- 85' Thauvin vicino al poker: Sirigu si supera sulla conclusione ravvicinata della punta del Marsiglia

- 78' Mancini richiama in panchina Jorginho: dentro Bonaventura

- 76' Balotelli scatta sul filo del fuorigioco e tenta il gol con l'esterno destro: palla alta

- 74' Doppio cambio per gli azzurri: Florenzi e Insigne sostituiscono rispettivamente D'Ambrosio e Berardi

- 68' Cristante si fa notare subito: destro al volo sul fondo di poco su servizio di Chiesa

- 65' Primo cambio operato da Mancini: Cristante prende il posto di Pellegrini

- 63' TRIS DELLA FRANCIA: Dembelé batte Sirigu con uno splendido destro a giro. L'azione è nata però da un disimpegno errato dell'Italia in fase di costruzione (pallone perso da Jorginho)

- 58' Sono gli azzurri a fare la partita mentre la Francia si affida alle azioni di rimessa

- 53' Berardi impreciso su punizione: il tiro dell'attaccante del Sassuolo finisce alto

- 50' Incredibile inizio di ripresa: Tolisso va a un passo dal tris con un destro piazzato dopo che Mbappé non era riuscito a a concludere sull'uscita di Sirigu

- 48' Altra occasione per l'Italia: Chiesa calcia con il destro e Lloris si rifugia in corner

- 47' Dembelé parte in contropiede e dopo una lunga volata colpisce la traversa a Sirigu battuto

- INIZIA LA RIPRESA: Azzurri subito insidiosi con Balotelli che costringe Lloris alla deviazione in angolo. Sul corner seguente SuperMario viene anticipato all'ultmo



- FINISCE IL PRIMO TEMPO. La Francia chiude in vantaggio 2-1: i transalpini dominano nella prima parte e vanno a segno con Umtiti e Griezmann su rigore. L'Italia si riprende nella parte conclusiva e ritorna in partita grazie a Bonucci

- 45' Sono stati concessi due minuti di recupero

- 43' Il gol ha rivitalizzato l'Italia anche se la Francia continua a essere insidiosa quando accelera

- 38' Caldara gira di testa su lancio di Jorginho: la sfera finisce tra le mani di Lloris

- 36' L'ITALIA ACCORCIA LE DISTANZE: Balotelli impegna Lloris su punizione, sulla respinta del portiere tap-in vincente di Bonucci

- 29' RADDOPPIO DELLA FRANCIA: Griezmann non sbaglia dal dischetto. Sirigu intuisce ma non può arrivare sul pallone

- 27' Hernandez sfonda sulla sinistra ed entra in contatto con Mandragora in area: per l'arbitro Taylor è rigore

- 25' Mbappé di nuovo protagonista: il piatto destro dell'attaccante del Psg esce davvero di pochissimo

- 20' Mbappé semina il panico sulla fascia destra, Sirigu respinge e il pallone carambola su Caldara che sfiora l'autorete

- 19' Francia vicina al raddoppio: il destro da fuori di Kanté va a sbattere sul palo

- 17' Ancora Balotelli: l'attaccante del Nizza conclude alto con un tiro d'esterno al termine di un'azione personale

- 15' Balotelli non riesce a far male da calcio piazzato: la punizione di SuperMario è respinta dalla barriera

- 11' Azzurri in affanno: la Francia gioca a un ritmo elevato ed è padrona del campo

- 8' FRANCIA IN VANTAGGIO: Sirigu sbarra la strada a Mbappé sugli sviluppi di un calcio di punizione e sulla ribattuta Umtiti insacca: difesa dell'Italia da rivedere

- 4' Sirigu esce con grande tempismo e anticipa Dembelé evitando guai maggiori

LE FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelè. All.: Deschamps.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio, Caldara, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Mandragora; Chiesa, Balotelli, Berardi. All.: Mancini.