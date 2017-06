Foto con un'iguana in via d'estinzione: Benzema verrà multato

Galeotta fu un'immagine su Twitter. L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema sarà multato per avere postato una foto in compagnia di un'iguana in via di estinzione nel corso delle vacanze di Natale trascorse sull’isola di Martinica, nei Caraibi. Gli agenti del Parco Naturale della Martinica avrebbero inviato un rapporto al pubblico ministero e da qui sarebbe arrivata la decisione di multare il giocatore francese.



Il presidente dello stesso parco naturale Louis Boutrin in proposito ha dichiarato: "Qui Benzema sarà sempre il benvenuto, ma le stelle del calcio non sono al di sopra della legge. Tutti devono rispettarla".