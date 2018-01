Foto con un cucciolo di tigre: gli animalisti contro Benzema

2018 #cestcommeça Un post condiviso da Karim Benzema (@karimbenzema) in data: Dic 31, 2017 at 3:11 PST

Karim Benzema nella bufera. L'attaccante francese del Real Madrid è finito nel mirino degli animalisti per due foto postate su Instagram nelle quali compare con i suoi due figli e un cucciolo di tigre. La punta è stata anche ripresa dall'imprenditrice Laurence Parisot, che gli ha chiesto se non fosse il caso di lasciare la tigre nel suo habitat naturale. Secca la risposta del centravanti: "Forse dovresti informarti prima di giudicare sulla base di elementi sbagliati, a meno che tu non voglia soddisfare rancori personali".