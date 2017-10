Football Manager 2018: i calciatori gay faranno coming out

Come si sa, gli omosessuali dichiarati nel mondo del calcio sono pochissimi, in Italia ancora nessuno. Fare coming out ai massimi livelli è ancora un tabù, ma la rivoluzione potrebbe essere dietro l'angolo grazie a...Football Manager. Il videogioco più amato dagli appassionati di calcio per la meticolosa somiglianza col mondo reale (ogni aspetto di una società di calcio può essere gestito e le variabili che intervengono sono infinite) nella sua nuova versione, in uscita il prossimo 10 novembre, affronterà una nuova sfida: anticipare la realtà invece che imitarla.

Nella nuova versione di Football Manager, infatti, i calciatori gay faranno coming out. A rivelarlo è stato Miles Jacobson di Sports Interactive, la casa di produzione del videogioco: "Deduciamo dal numero di professionisti che ci siano calciatori gay che non se la sentono di dichiararlo - ha detto in un'intervista alla BBC - Trovo strano che sia ancora un problema nel calcio, così abbiamo deciso di provare a mostrare alle persone che fare coming out non è così complesso e può essere una cosa positiva".

A dichiararsi omosessuali saranno quei giocatori che Football Manager definisce newgens, ovvero i giocatori fittizi che compaiono quando cominciano a ritirarsi gli atleti reali. Jacobson ha spiegato: "Questa modalità ci permette di fare qualcosa che con i calciatori reali non possiamo portare avanti, per il rischio che ci facciano causa. Se uno di questi newgens fa parte della tua squadra, lo scoprirai da una serie di notizie nella tua casella di posta all’interno del gioco. Subito dopo, il tuo direttore commerciale ti informerà di un incremento nelle entrate del club, dovuta in parte alla nuova attenzione della comunità Lgbt per la tua squadra".