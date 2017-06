Football Leaks: svelata la curiosa clausola di Supermario

Grazie all'inchiesta Football Leaks sono usciti diversi retroscena riguardanti il calcio mondiale, alcuni anche curiosi. Uno di questi è certamente quello su Mario Balotelli, risalente ai tempi del Liverpool. Quando Mino Raiola trattò col club inglese il passaggio dell'italiano dal Milan nell’estate del 2015, mise alcune clausole per incentivare il giocatore a dare il meglio di sé in terra d'Albione.



Tra queste, il premio buona condotta. Nell’estate del 2015 l'ex-rossonero avrebbe infatti ricevuto un milione di sterline di bonus per non essere stato espulso in tre occasioni durante la sua unica stagione con i Reds. Sempre a proposito del contratto, Supermario firmò uno stipendio base di 85.000 sterline a settimana, destinate ad aumentare a 135.000 qualora il centravanti avesse raggiunto quota 5 gol in Premier League e Champions. Cosa che poi non si verificò. Poco male, dato che, come emerso dall'inchiesta, Balotelli ricevette poi a fine stagione un milione di sterline per non essersi fatto cacciare dal campo in più di tre partite.



Il giocatore, attualmente al Nizza, in Inghilterra totalizzò 7 cartellini gialli in 28 partite, a fronte di soli 4 gol realizzati: un bottino di sicuro sotto le aspettative, ma a quanto pare sufficiente per qualche premio.