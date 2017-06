Football Leaks, la rabbia di Cristiano Ronaldo: "Io come un innocente in carcere"

''Ci sono persone innocenti in carcere ed io mi sento così. Uno sa che non ha fatto niente di male. La verità' prima o poi verrà fuori''. Cristiano Ronaldo, nell'intervista a France Football all'indomani dell'assegnazione del quarto Pallone d'oro parla dello scandalo Football Leaks e della presunta frode fiscale che lo vedrebbe coinvolto.



''E' ovvio che sono contento per il Pallone d'oro - dice il portoghese - sarei un ipocrita se dicessi il contrario. Sono preoccupato per il resto. Fino a che si parla di me, dei miei amici, di mio figlio o delle mie presunte fidanzate va bene, ma ora voglio che sia fatta giustizia''. ''Sto lavorando insieme ai miei avvocati per fare emergere la verità. E'una situazione che non fa bene a me e alla mia famiglia. E' un processo lungo - conclude - ma so di non aver fatto nulla di male''.