Football Leaks, il nuovo scandalo che fa tremare i big del calcio

Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Fabio Capello ma anche Gonzalo Higuain, Alex Sandro, Mateo Kovacic, Paulo Dybala e Juan Iturbe. Sono questi i nomi più importanti, in mezzo a tanti altri, coinvolti in Football Leaks, nuovo scandalo a sfondo finanziario che promette di scuotere il mondo del calcio. Nell'inchiesta, partita da una segnalazione anonima al quotidiano tedesco Der Spiegel, durata sette mesi e rilanciata in Italia dall'Espresso, entrano di striscio anche club italiani: in particolare Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli e Torino.



In Football Leaks viene analizzato il lato oscuro del mondo del calcio, popolato da figure losche, società fittizie e conti bancari in luoghi "sicuri". Come nel caso di Higuain: tutto parte dal settembre 2014, quando viene ritrovata una fattura con causale "Servizi prestati in riferimento al Real Madrid e al giocatore G. Higuain" pagata dalla Convergence Capital Partners alla Paros Consulting Itd, società che fa parte di una scuderia che ricorre decine di volte negli affari di un gruppo di intermediari di nazionalità argentina. Dal 2007 i diritti di immagine del Pipita sono ceduti a una società olandese, e De Laurentiis al Napoli ci metterà 18 mesi ad ottenerli.



Per quanto riguarda Alex Sandro, quando il Porto ne acquistò il cartellino, si scoprì che era diviso tra Club Atletico de Paranà e Deportivo Maldonado: proprio quest'ultima società ha incassato nella transazione 6,1 milioni di euro poi depositati in un conto svizzero dietro al quale c'era Gustavo Arribas, nome ricorrente nelle carte e ora capo dei servizi segreti di Buenos Aires. Simili invece i casi di Kovacic, Iturbe e Dybala acquistati alla stregua di una "merce" più che di atleti nel senso che i cartellini non erano interamente delle squadre di provienenza ma divisi in altre società o fondi di investimento. Nel caso del croato, l'Inter ha confermato di non saperne nulla: "Abbiamo acquistato dalla Dinamo Zagabria l 100% dei diritti economici e sportivi del giocatore".



Infine, la vicenda Real Madrid con CR7, Mou e Capello. Per i primi due (ma anche per Coentrao, Carvalho e James Rodriguez), si nota la mano lunga del potente Jorge Mendes che sembra sia riuscito a non far pagare milioni e milioni di tasse ai suoi assistiti evadendo il fisco spagnolo con società registrate ai Caraibi. L'ex ct inglese e russo, invece, è finito nel mirino per i suoi rapporti della già chiacchierata Doyen: la società maltese avrebbe pagato una fattua di 10mila euro a Capello per prendere parte a una serie di partite di beneficenza (Leo Messi & Friends Tour) ma il figlio dell'allenatore (e suo avvocayo) smentisce.