Football Leaks: il Liverpool ha dato 1,3 mln a Balo per essere stato espulso meno di 3 volte

Nuove rivelazioni di Football Leaks. Il libro "The Dirty Side of Football" rende pubblici alcuni 'segreti' relativi all'esperienza di Mario Balotelli al Liverpool. L'attaccante, attualmente in forza al Nizza, nel 2014/15 avrebbe ottenuto 1 milione di sterline di bonus (1,3 milioni di euro) per non aver raggiunto le tre espulsioni stagionali. L'ottimo comportamento dal punto di vista disciplinare non è però bastato perché SuperMario (anche a causa di alcune frizioni con l'allora tecnico dei Reds Brendan Rodgers) è stato scaricato in fretta e furia dalla società inglese.



Balo ma non solo. Football Leaks svela anche altri retroscena. Carlos Tevez, se disputerà il 70% delle partite, otterrà 950 mila euro dallo Shanghai Shenhua. Il club cinese darà poi altri 950 mila euro in caso di vittoria del campionato, 1,9 milioni per il successo in Asian Champions Cup e 460 mila euro se la punta argentina dovesse conquistare il titolo di capocannoniere e portare la squadra ad alzare la coppa nazionale. Tutto questo oltre ai 38 milioni lordi di ingaggio...



Non manca poi Bastian Schweinsteiger nella serie di gustosi 'aneddoti'. Il centrocampista tedesco non si è mai espresso contro Josè Mourinho ai tempi del Manchester United. Il motivo è presto detto: nel contratto del giocatore, poco utilizzato da Mou e passato poi ai Chicago Fire, una clausola prevedeva la decurtazione di due settimane di stipendio in caso di critiche nei confronti del tecnico portoghese...