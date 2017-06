Football Leaks, citati anche Pogba e Raiola

Il nome di Paul Pogba è sempre all'ordine del giorno: secondo i documenti emersi da Football Leaks - inchiesta realizzata da L'Espresso con altre undici testate europee sui "traffici offshore del calcio mondiale" - il centrocampista del Manchester United avrebbe depositato parte dei suoi introiti in alcuni conti offshore nell'isola di Jersey, paradisco fiscale situato nel Canale della Manica.



I documenti, poi riportati da Mediapart, citano anche Mino Raiola: l'agente del giocatore avrebbe ottenuto 10 milioni di euro dalla Juventus, nel corso dei quattro anni in cui Pogba ha vissuto a Torino, gestendo anche l'acquisizione dei diritti d'immagine sui quali il francese veva una controversia con Oualid Tanazefti (suo precedente procuratore). "Si tratta di un'informazione immaginaria, errata o distorta in ogni caso", il commento di Raiola riportato da Mediapart.