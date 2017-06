Football Leaks, Beckham: "Niente beneficenza con i miei soldi!"

Sinora Football Leaks ha reso noti quasi esclusivamente aspetti finanziari (come il reddito di Ronaldo o la commissione di Raiola nell'affare Pogba) della parete dietro il calcio, ma dai documenti trapelati si scopre molto di più. Come nel caso di David Beckham e la sua avidità unita all'ossessione di arricchirsi a dismisura, voltando le spalle pure ad enti come l'Unicef di cui sarebbe ambasciatore nel mondo.



Secondo quando trapelato, Simon Oliveira (dg Doyen) avrebbe suggerito a Becks di donare il compenso percepito dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia in una cena di beneficenza a favore del Congo ma l'ex centrocampista di United, Real, Milan e Psg avrebbe risposto secco: "Non ho voglia di versare i miei soldi. Versare quella somma sul fondo sarebbe come pagare di tasca mia perché, senza quella cena, avrei tenuto i quei fott**i soldi dell'Unicef".



Inoltre Beckham avrebbe anche cercato di farsi rimborsare 8.000 euro per una missione Unicef in Cambogia, anche se il viaggio in aereo gli era stato offerto dagli sponsor. Altro che Golden Balls...