Football Leader, Immobile "giocatore dell'anno"

Anteprima d’eccezione per Football Leader 2018. Sarà il bomber della Lazio Ciro Immobile ad “aprire” il premio organizzato dalla DGS Sport&Cultura in collaborazione con l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio). Martedì 22 maggio, alle ore 10.30, presso la sala Giunta della sede del Comune di Napoli (Palazzo San Giacomo) l’attaccante della Nazionale riceverà il premio «Giocatore dell’anno», assegnato dalle giuria tecnica e dall’Assoallenatori.



Ciro Immobile, attuale capocannoniere della serie A, è stato premiato per aver «mostrato un eccezionale e impareggiabile fiuto del gol, riflesso di un talento indiscutibile e di una classe da campione purissimo, da erede dei più grandi bomber della storia del calcio italiano». L’attaccante della SS Lazio riceverà anche una targa speciale dedicatagli dall’amministrazione comunale di Napoli guidata dal sindaco Luigi de Magistris.



L’anteprima con premiazione si svolgerà nel corso della conferenza stampa di presentazione di Football Leader 2018 (www.football-leader.it), nella quale sarà svelata, nei dettagli, la sesta edizione del premio nazionale dell’AIAC, con tutte le iniziative e gli eventi che si alterneranno nei giorni 26, 27, 28 e 29 maggio, oltre ad elencare tutti i premiati e gli ospiti d’onore della kermesse, che beneficia dei patrocini di FIGC, Lega di serie A, Lega di Serie B, Regione Campania e Comune di Napoli.



Football Leader 2018 gode di alcune importanti partnership commerciali: tra esse, per la prima volta, quella con il celebre marchio tedesco di birra “Bitburger” (http://www.bitburger-international.it), la birra alla spina tedesca n°1. La birreria Bitburger è una società a conduzione familiare dal 1817 che conduce all’interno del gruppo anche gli altri marchi Köstritzer, König Pilsener, Licher, Wernesgrüner e Benediktiner. Bitburger è da anni sponsor del mondo del calcio e della Formula Uno. Football Leader e Bitburger, binomio vincente!