Football Leader 2018, premio Fair Play alla Fiorentina

Svelato un altro riconoscimento di Football Leader 2018 per un dei premi più ambiti, ovvero il “Leader Fair Play”, assegnato al club che si è distinto per il comportamento e politiche aziendali sempre improntate alla correttezza e alla lealtà sportiva. Gli 81 allenatori a Coverciano hanno votato per la Fiorentina, che si è distinta anche per il nobile contegno tenuto in occasione della tragica scomparsa di Davide Astori. Il premio verrà ritirato, il 28 maggio, dal dg viola Pantaleo Corvino.



Intanto è iniziato il corso dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Venti detenuti prescelti perché meritevoli, hanno partecipato alla prima delle 23 lezioni organizzate dall’AIAC con i docenti Scarfato, Ciccarelli, Matano e Potenza. L’attestato di partecipazione consentirà di ottenere crediti utili per l’accesso ai corsi ufficiali Uefa.



La prima lezione è stata tenuta dal presidente nazionale AIAC Renzo Ulivieri, molto gratificato dall’incontro: "Ho trovato persone molto entusiaste dal corso e dalla possibilità di riscattarsi attraverso lo sport. Ho detto loro che devono studiare seriamente nelle ore a loro disposizione, diventare istruttori significa educare e rispettare le regole. E avere e concedere sempre una seconda possibilità".



Così il direttore della Casa Circondariale, Maria Luisa Palma: "Il nostro compito è proprio quello di concedere opportunità ai detenuti una volta tornati in società. Questo corso, e lo sport in generale, educa al rispetto delle regole. Provare a diventare allenatori significa formarsi e imparare dall’interno la disciplina sportiva. Siamo felici di ospitare un’iniziativa così votata all’inclusione futura".