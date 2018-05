Football Leader 2018: Chiellini è "leader in campo"

Giorgio Chiellini, Walter Sabatini e Aurelio Andreazzoli saranno premiati a Football Leader 2018, la manifestazione nazionale dell’Assoallenatori (AIAC), organizzata dalla DGS Sport&Cultura nell’ambito dell'evento che si terrà a Napoli dal 26 al 29 maggio prossimi.



Il difensore della Juventus ha vinto il premio “Leader in Campo” perché il più votato in questa categoria dagli 81 allenatori dell’Aiac per "aver dimostrato di essere una vera guida in campo e fuori per compagni e tifosi in virtù della sua carica emotiva, da vero trascinatore carismatico, mostrando un'indiscutibile leadership". Chiellini succede a Gomez, Borja Valero, Pirlo, Pellissier e Conti.



Walter Sabatini è stato insignito del Premio Speciale di Football Leader 2018 con questa motivazione: "Da vero mago del mercato egli ha dimostrato di avere eccezionale intuito nella capacità di scovare calciatori divenuti poi grandi campioni: Gattuso, Pastore, Kolarov, Pjanic, Ilicic, Lamela, Alisson e tanti altri".



Infine Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, si è aggiudicato il “Leader serie B” "per aver guidato l’Empoli in uno straordinario campionato di vertice, imprimendo alla squadra una sterzata determinante per la conquista della serie A con 4 turni di anticipo e in virtù di 25 risultati utili consecutivi, dimostrando di essere un vero leader nel calcio".