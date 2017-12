Football City Guides, esce anche la guida di Napoli

Football City Guides, la collana di libri dedicata ai tifosi che vogliono recarsi in trasferta per una partita ma anche scoprire meraviglie e curiosità delle città in cui si gioca, si arricchisce di una preziosa guida dedicata a Napoli. Dopo Lisbona e Zagabria, ecco il capoluogo campano che oltre al San Paolo ha da offrire tanto in termini di cultura, arte, cucina.



Storie, racconti, aneddoti impreziositi da mini-interviste a tanti protagonisti del tifo partenopeo: Bigon, Ferrara, Auriemma, Esposito, Perinetti. Nella guida, comoda da tenere in tasca anche affiancata a quelle classiche da turisti, si trovano chicche imperdibili per ogni sportivo e non: i luoghi delle feste scudetto (che mai come quest'anno potrebbero anche replicarsi...), il tour dei posti in cui respirare il "culto" per Maradona ma anche dove il Pibe de Oro amava - e ama - andare fino alla scoperta dell'altro Napoli classe '64, l'Internapoli. La guida è anche impreziosita da una serie di foto.



Football City Guides, Edizioni InContropiede