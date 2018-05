Football City Guides: a Mosca per i Mondiali 2018

Nell’anno del Campionato mondiale in Russia, Edizioni inContropiede ha scelto di raccontare la città di Mosca dal punto di vista calcistico per calciofili (ma non solo). È la quarta Football City Guide, dopo quelle dedicate a Lisbona, Zagabria e Napoli, e arriva proprio alla vigilia dell'inizio di Russia 2018: ma Mosca, capitale dal 1918 e metropoli da 20 milioni di abitanti, è ricca di luoghi che profumano di pallone a prescindere dai Mondiali.



Basti pensare a Stadio Luzhniki, Viale della Gloria, Otkrytie Arena, il Museo dello Spartak Mosca, la Piazza Rossa, il cimitero Vagankovo, la metropolitana, il mercato Izmailovo, Chercesov, Afinkeev, Jashin, Streltsov, Starostin, Bobrov e molto altro… Il libro è arricchiato da interviste a Fabio Capello (ex ct russo), Massimo Carrera (allenatore dello Spartak Mosca), Stanislav Chercesov, Nevio Scala, Vincenzo Pincolini.



Non pensiate a Football City Guide come a un mero elenco di località: è più una guida turistico/calcistica con racconti, storie di personaggi, aneddoti, interviste, liste curiose che diventeranno spunti interessanti per il viaggiatore, ma anche vere e proprie guide piene di consigli, indirizzi utili, itinerari calcistici slegati o collegati a quelli piùtradizionali.



Tra gli autori, oltre ad Alberto Facchinetti, Georgy “Giorgio” Kudinov e Jvan Sica, anche il nostro Enzo Palladini, che con Edizioni inContropiede ha già pubblicato “Scusa se lo chiamo futebòl”, “L’anno delle volpi”e “Dimmi chi era Recoba”.



Football City Guide: Mosca. 156 pagine (con galleria fotografica a colori a cura di Antonio Di Bonito), costo: 14,50. Acquistabile sul sito ufficiale della casa editrice e prossimamente su Amazon e in tutti gli store online e principali librerie.