Firenze, il parco giochi inclusivo intitolato a Niccolò Galli

Il giardino e parco divertimenti a Campo di Marte donato dalla Fondazione Niccolò Galli a Firenze è stato ufficialmente intitolato al giovane calciatore fiorentino scomparso a 17 anni in un incidente stradale nel 2001. Il progetto era stato presentato da papà Giovanni, presidente della Fondazione e apprezzato nostro talent, a giugno in Comune assieme agli assessori Bettini e Funaro oltre al presidente del Quartiere 2 Pierguidi.



"Un parco giochi accessibile e inclusivo - le parole di Giovanni Galli - cosicché i ragazzi disabili siano coinvolti a divertirsi e giocare all'aperto. Sorge dietro la Curva Fiesole non a caso, la mia storia è legata al calcio e Niccolò era un grande tifoso viola. Poterlo realizzare qui per noi è motivo di orgoglio".



Il tema del parco è ovviamente a ispirazione calcistica: ci sono due ingressi, uno con tornelli (giostra inclusiva) e uno con la biglietteria. Prima di entrare in campo, i giocatori devono passare dagli spogliatoi mentre i tifosi si sistemano sulle tribune-scalinate mentre addetti stampa e giornalisti hanno la loro postazione nel ponte di collegamento tra le due torri e tubofono.



Prima della partita fotografia al pannello ludico, poi si sente il fischio per il calcio di inizio. I portieri delle due squadre si spostano da una parte all’altra delle porte cercando di fermare i tiri degli avversari (altalene), la palla rotola nel campo (gioco a molla) e i giocatori si cimentano in acrobazie aeree mai viste (trampolino su collinetta). Alla fine della partita tutti giù dallo scivolo o dalla rete di arrampicata.