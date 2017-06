Fiorentina, morto un tifoso durante scontri tra ultrà a Lisbona

Una tragedia assurda. Senza un perché. Marco Ficini, tifoso della Fiorentina, aveva 41 anni e ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato a Lisbona, dove era andato per assistere al derby tra Sporting e Benfica in programma stasera alle 21.30. È stato travolto da un'auto in corsa, durante gli scontri tra ultrà delle due fazioni opposte.



Marco aveva organizzato il viaggio per "celebrare" il gemellaggio tra gli ultrà dello Sporting e quelli viola: stando a quanto scrivono i media portoghesi, però, intorno alle 2.45, in piena notte, si trovava davanti allo stadio Da Luz, quello del Benfica. Lì era andato insiene al gruppo ultrà Juve Leo, tifosi dello Sporting che si erano dati appuntamento con i rivali per scontri organizzati, come si è soliti fare in base alla moda del momento.



Lanci di pietre, duelli corpo a corpo, poi un'auto in corsa che probabilmente stava fuggendo dal luogo ha travolto Marco e i soccorsi si sono rivelati inutili. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per omicidio: "Ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima - ha sctitto lo Sporting -. Esprimiamo anche il nostro sdegno per quanto successo e confidiamo nelle attività d'indagine delle forze dell'ordine".