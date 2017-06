Finale playoff Serie B, Carpi-Benevento 0-0

Nella gara di andata della finale playoff di Serie B vince la paura e tra Carpi e Benevento finisce 0-0. Un risultato che sorride alle Streghe, che con un altro pareggio giovedì sera al Vigorito festeggeranno la promozione in Serie A.

Gli ospiti si presentano con qualche defezione nel reparto offensivo, Ceravolo è acciaccato e parte in panchina, neanche convocato Puscas e quindi spazio a Cissé e Melara. Il Carpi invece è praticamente in formazione tipo, con la coppia offensiva formata da Lasagna e Mbakogu e Lollo unico assente.

La posta in gioco è altissima e nel primo tempo le due squadre si preoccupano più di difendere che di offendere, il Benevento gestisce il pallino del gioco e fa possesso palla, ma non è mai pericoloso dalle parti di Belec. Il Carpi, come di consueto, aspetta in difesa per poi ripartire in contropiede con Lasagna, Mbakogu e Di Gaudio ma le due occasioni più importanti vengono da due tiri da fuori area: uno di Viola per il Benevento e l'altro di Bianco per il Carpi.

Nella ripresa stesso copione del primo tempo, con le due squadre che nonostante gli sforzi non riescono a pungersi né a farsi male. La gara scivola verso il 90esimo senza troppe emozioni e il pareggio a reti bianche è giustissimo per quello che si è visto nei novanta minuti. Adesso al Benevento, grazie al miglior posizionamento in classifica nella regular season, basterà un altro pareggio nella sfida di ritorno di giovedì sera.