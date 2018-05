Finale Coppa di Germania, Bayern-Eintracht Francoforte 1-3

Clamoroso a Berlino: il Bayern perde la finale di Coppa di Germania e "regala" il trionfo all'Eintracht Francoforte. All'ultima partita della stagione i bavaresi confermano di essere con la testa già in vacanza, evidentemente scossi dall'eliminazione in Champions contro il Real: travolta una settima fa all'ultima gara di campionato dallo Stoccarda (4-1), la corazzata di Heynckes subisce altri tre gol e butta via la possibilità del double.



La parola "regalo" forse non rende merito all'Eintracht, ma non va troppo distante dalla realtà: sull'1-0 l'ex milanista Boateng strappa palla a James Rodriguez e serve un assist prezioso a Rebic che non sbaglia; Lewandowski pareggia a inizio ripresa su assist di Kimmich, ma a otto minuti dal termine, un altro erroraccio in costruzione di James consente a Rebic di involarsi in porta per il 2-1.



Recupero incandescente: al 93' Javi Martinez chiede un rigore che neppure il Var concede, nell'azione successiva, in contropiede, arriva il tris di Gacinovic. Così Heynckes si congeda con una brutta sconfitta, mentre Kovac arriverà al Bayern Monaco la prossima estate dopo avergli strappato un trofeo. Il modo "peggiore" per dimostrare di essere un vincente.