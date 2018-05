Final da Coppa Italia: Juventus-Milan (Quarta, às 16h Olímpico, em Roma)

Maior vencedora da Coppa Italia, a Juventus busca seu 13º troféu da competição. Se a equipe bianconera vencer, será a primeira tetracampeã seguida da copa e também a única a conseguir quarta dobradinha nacional. Para chegar à final, a Juve eliminou Genoa (nas oitavas), Torino (quartas) e Atalanta (semis).



O Milan tem cinco títulos da copa e levantou a taça pela última vez em 2003. Os rossoneri buscam a revanche sobre a Velha Senhora, que lhes derrotou em 2016, e alcançaram a final após passarem por Verona, Inter e Lazio.



Juventus e Milan já se enfrentaram em 225 jogos oficiais até hoje. Pela Coppa Italia, existiram 24 confrontos, com 10 vitórias do time de Turim, sete empates e sete triunfos dos milaneses. Vale lembrar que, considerando todas as competições, a Juve venceu o Milan nos quatro últimos clássicos.



Juventus e Milan farão uma final da Coppa Italia pela quinta vez na história. A Velha Senhora foi campeã em três das quatro decisões anteriores.



Nas quatro últimas partidas contra o Milan, a Juventus anotou pelo menos dois gols em todas elas.



Pela copa, a Juve não sofre gols há cinco partidas. O Milan também tem bons números defensivos na competição: não foi vazado em sete dos nove jogos mais recentes pelo torneio.



A Juve venceu oito dos nove últimos jogos pela Coppa Italia. Já o Milan empatou os três últimos – todos por 0-0.



O problema ofensivo que o Milan registrou durante o mês de abril, em especial, se verificou também na Coppa Italia – como mostram os empates sem gols contra Inter e Lazio. Na Serie A, a equipe anotou seis vezes nos seus dois últimos compromissos, embalada pela dupla Bonaventura (um gol e duas assistências) e Çalhanoglu (dois gols e uma assistência).



Líder em assistências da Serie A (com 10 passes para gol), Douglas Costa contribuiu com mais duas diante do Bologna, no final de semana. As atuações lhe garantem uma vaga no onze inicial juventino no lugar de Mandzukic, que se recupera de lesão e deve ser relacionado pelo menos para o banco de reservas.



(In collaborazione con Calciopedia)