Figc, Tavecchio si è dimesso da presidente

Carlo Tavecchio si è dimesso da presidente del Consiglio federale. La notizia è arriva direttamente da via Allegri dove a mezzogiorno si erano riunite tutte le componenti del calcio italiano: un confronto brevissimo prima della decisione dell'ormai ex numero 1 della Federazione, arrivato in sede Figc convinto di non rassegnare le dimissioni ma presto accortosi di non avere più i numeri necessari per continuare il proprio lavoro.



"Ho rassegnato le dimissioni, chiedendo anche quelle del resto del Consiglio: nessuno mi ha seguito - le parole di Tavecchio in conferenza stampa -. Si è presa una decisione senza il fornitore delle risorse (la Lega di serie A e B, ndr). Non mi aspettavo il dietrofront della "mia" Lega Nazionale Dilettanti ma non è un tradimento". Sulla Nazionale: "Se fosse entrato il palo di Darmian ora sarei un eroe? Sono disperato per la mancata qualificazione, forse avrei dovuto cambiare ct nell'intervallo di Italia-Svezia". Infine, rivendica i propri meriti: "Secondo voi le quattro squadre in Champions le abbiamo conquistate perché ho una giacca blu? Uva si trova all'Uefa perché è bello? Sono stati gli gnomi dietro le scrivanie o è merito di qualcuno?".



Ora ci saranno novanta giorni per indire nuove elezioni e la Figc sarà guidata da un commissario straordinario come annunciato dal Coni ("Molto grave, non può decidere così" il commento di Tavecchio).

14:45 CONI: COMMISSARIATA LA FIGC

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha annunciato il commissariamento della Figc: "C'è la volontà di commissariare la Federcalcio, lo dice lo statuto. Mi sembra l'unica soluzione".

14:20 LA CONFERENZA DI TAVECCHIO

Tavecchio nel primo pomeriggio ha indetto una conferenza stampa in cui ha espresso la sua posizione: "Alle 11:45 ho pensato alle dimissioni, poi le ho rassegnate e ho chiesto anche quelle del Consiglio federale. Nessun'altro le ha rassegnate e quindi sono rimaste solo le mie. Il Coni ha detto che la FIGC verrà commissariata? Molto grave, non può decidere così, ci sono delle regole".



L'ex numero 1 della Figc è duro: "Questo sistema sportivo si è permesso di prendere decisioni gravi quando il fornitore delle risorse (la Lega di serie A e B, ndr) è assente. La Lega Nazionale Dilettanti mi ha tolto supporto, non me lo aspettavo: sono stato con loro 18 anni ma non è un tradimento. Abbiamo dato 30 milioni di euro al Coni in questi ultimi anni". E ancora: "Ieri sera il presidente del Coni ha detto che il ct lo ha scelto Lippi. Io non l'avrei mai detto ma ora sapete: eppure Tavecchio paga per aver scelto Ventura".



Sulla mancata qualificazione ai Mondiali: "Sono disperato non come presidente ma come Carlo. E questo sarebbe stato un atto di debolezza? E se il palo di Darmian fosse stato gol, Tavecchio diventava un campione? No, sono lo stesso di sempre". Tavecchio rivendica i propri meriti: "Nel 2014 fui il primo a scrivere a Blatter per la Var. Il primo fu Biscardi, il secondo Tavecchio. Abbiamo attivato i centri federali, la riforma dei campionato giovanili, la riforma del calcio femminile, abbiamo una gestione di bilancio che fa invidia a chi è quotato in borsa. Secondo voi le quattro squadre in Champions le abbiamo conquistate perché ho una giacca blu? Uva si trova all'Uefa perché è bello? Sono stati gli gnomi dietro le scrivanie o è merito di qualcuno? Figuratevi se dopo 35 anni di banca e 20 da sindaco ho bisogno di rimanere attaccato a un posto".



Sul futuro ct azzurro: "L'unica mia colpa forse è stato non cambiare ct nell'intervallo di Italia-Svezia. Ho contattato quattro grandi allenatori ma ora sono impegnati, potranno dire la loro tra poco o tanto. E nessuno può dire che non vogliono allenare l'Italia perché ci sono io".

14:00 SIBILIA: "ORA SERVE UN NUOVO PERCORSO"

"C'è stata una componente autorevole che ha pensato di non fare più parte della maggioranza e noi ne abbiamo preso atto. Ringraziamo Tavecchio per quello che ha fatto, ora il calcio ha bisogno di ripartire e cominciare un nuovo percorso". Lo ha detto il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, dopo il consiglio federale. "Tavecchio ha parlato di sciacallaggio politico? Non so a cosa si riferisse", ha tagliato corto Sibilia.

Quanto alla posizione preventiva della Lega Dilettanti sulle dimissioni di Tavecchio, Sibilia ha dichiarato: "Il presidente ha letto una dichiarazione e si è dimesso, il resto non conta. Quando siamo arrivati aveva già deciso. Posso solo dire che quando noi abbiamo partecipato al tavolo con le componenti abbiamo detto con chiarezza che serviva una maggioranza ampia per poter fare le riforme. Se questa maggioranza non c'è, non possiamo andare avanti", ha concluso Sibilia lasciando la sede della Figc.

13:50 ULIVIERI: "NON MI DIMETTO, PERICOLO MALAGO'"

"Il Consiglio federale rimane in carica per l'ordinario: io non le do le dimissioni, altrimenti c'è il pericolo che arrivi davvero Malagò...". Lo ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, uscendo dal consiglio della Figc. "Quello di oggi è un segnale grosso, un segno di debolezza. Rispetto la decisione di Tavecchio, ha chiesto le dimissioni di tutti come gesto politico: ma dobbiamo restare per garantire l'ordinaria amministrazione, altrimenti davvero arriva qualcuno da fuori e sarebbe una iattura...".

13:15 ABETE: "PRESO ATTO DELLA MANCANZA DI CONSENSO"

"Il presidente Tavecchio ha preso atto che alcune componenti che avevano manifestato il loro appoggio avevano difficoltà a rinnovare il consenso. Dispiace umanamente per lui, c'è grande affetto ma confermo che questa crisi e questa difficoltà arrivano non solo per una sola persona. Serve la volontà di leggere quello che è accaduto in questi anni e quante persone hanno determinato decisioni diverse dalla logica precedente, che era quella di ascoltare tutti ma decidere in autonomia": così Giancarlo Abete.

13:10 CONI, GIUNTA MERCOLEDI' ALLE 16.30

Una Giunta Coni convocata d'urgenza per mercoledi' pomeriggio come immediata contromisura alla crisi del calcio. E' questa - apprende l'Ansa - la mossa immediata di Giovanni Malagò. All'ordine del giorno della Giunta semplicemente "comunicazioni del presidente".

13:00 TAVECCHIO: "COLPA DI AMBIZIONI E SCIACALLAGGIO"

"Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato". Nella ricerca delle responsabilità della grave crisi del calcio italiano dopo la mancata qualificazione al Mondiale, è questo - risulta all'Ansa - che Carlo Tavecchio ha detto oggi ai consiglieri della Figc prima di chiedere le dimissioni di tutto il consiglio, a cominciare da sé stesso. "Ho preso atto del cambiamento di atteggiamento di alcuni voi", ha poi aggiunto ai consiglieri.

12:40 TAVECCHIO SI E' DIMESSO

10:45 LOTTI: "OCCASIONE PER RIPARTIRE"

"Mi aspetto la riflessione che tutti abbiamo auspicato e che il mondo del calcio sta aspettando da tempo. Ho fatto un appello ai consiglieri della Figc, affinché si rendano conto del momento particolare che sta vivendo il nostro calcio. Questa è un'occasione per poter ripartire e poter raccontare come si fa il calcio fin dalle scuole giovanili, arrivando a una discussione e una riflessione più ampia sulle Leghe di A e B che purtroppo non hanno eletto ancora i propri rappresentanti". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, prima di partecipare agli Stati Generali dello sport, in corso al Coni.