Figc, salta il commissariamento: si aspetta l'assemblea di A

L'unica soluzione possibile secondo Giovanni Malagò per ora non è stata adottata. La Figc, infatti, non è stata commissariata: al termine della Giunta straordinaria del Coni convocata dal presidente, è arrivata la decisione ufficiale. Dopo le dimissioni di Tavecchio, il "governo" del calcio resta vacante, in attesa, di fatto, che la Lega di Serie A elegga il proprio presidente e i propri rappresentanti al Consiglio federale. Potrà farlo nell'assemblea prevista lunedì 27 o comunque entro l'11 dicembre.



"Era doveroso - ha detto Malagò in conferenza stampa - convocare questa Giunta. Questa vicenda è una piena che travolge tutto e tutti. Per me il calcio italiano va riformato da tutti i punti di vista. La mia volontà è chiara ma c’è un problema formale: se avessimo commissariato, saremmo andati incontro ad un ricorso e non posso esporre il Coni a questo rischio. Domani sarà eletto il presidente della Lega B, l'altra casella riguarda la Lega A. Aspettiamo il 27. Non abbiamo al momento gli strumenti giuridici per commissariare. Sibilia? Per il futuro la cosa più sbagliata che io possa fare è indicare un nome. La LND è quella che maggiormente impatta in questa vicenda".



Quanto alla Lega di Serie A, lo scenario è il seguente: "Penso che serva un presidente che abbia il consenso dell’intero movimento. Conoscendo Tavecchio, prima dell’11 dicembre non convocherà l’assemblea elettiva", spiega Tavecchio. A via Rosellini, sono offerte due strade: la prima, eleggere un presidente entro l'11 dicembre ed evitare il commissariamento oppure non eleggerlo, aprendo quindi la strada a un commissariamento che sarebbe "lungo" e che metterebbe mano allo statuto, che per il capo dello sport italiano rappresenta "un male profondo" che di fatto "impedisce di cambiare pagina e di riformare questo calcio. La Serie A adesso è una vittima - spiega Malagò - ma ha la possibilità di dimostrare che conta e che vuole cambiare le cose. Loro reclamano un maggiore spazio. Sono 9 le caselle da mettere a posto in Lega A, se succede in bocca al lupo, auguri calcio, noi non possiamo fare niente, ma sarei dispiaciuto perché penso che andrebbe seguita un'altra strada".