Figc, oggi il decisivo Consiglio federale

Sono ore decisive per il calcio italiano, per la Figc e, di conseguenza, per Carlo Tavecchio. Che, unica cosa certa, non si presenterà dimissionario al decisivo Consiglio federale di mezzogiorno. Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro, si è sfilato: "Il Consiglio deve dimettersi" ma è una delle poche componenti (assieme a Tommasi e Malagò, per le dimissioni, e Ulivieri, che sta con Tavecchio) delle 17 totali che ha espresso chiaramente la propria posizione.



Cosimo Sibilia, numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti e uomo sia di Tavecchio che Malagò, prenderà una decisione dopo la riunione di LND. Al momento Tavecchio conterebbe 10 voti su 17, una maggioranza che sembra inattaccabile.



Da considerare l'incognita dell'assenza di voto dei tre rappresentanti della Lega serie A perché non ancora nominati: Tavecchio (che è anche commissario straordinario di Lega A) potrebbe tentare di temporeggiare chiedendo di aspettare la loro elezione per guadagnare nuovi consensi. Teoricamente, c'è anche un'altra possibilità: se i 4 consiglieri dell'Assocalciatori e i 3 membri di Lega Serie C si dimettessero allora decadrebbe l'intero Consiglio, Tavecchio compreso.

11:00 ULIVIERI: "NO AL VOTO CON A E B COMMISSARIATE"

Così Renzo Ulivieri, numero uno dell'Associazione degli Allenatori italiani: "Ho parlato con Allegri, con Milena Bertolini che allena la Nazionale Femminile e all'unanimità abbiamo deciso che non dobbiamo spostarci. Siccome il Consiglio Federale è monco senza le Leghe, all'unanimità ha deciso di aspettare le Leghe di A e B per quindici giorni. Non sono niente davanti a scelte di questo genere, è senso di responsabilità. Con un Consiglio Federale completo faremo le nostre scelte".

10:45 LOTTI: "OCCASIONE PER RIPARTIRE"

"Mi aspetto la riflessione che tutti abbiamo auspicato e che il mondo del calcio sta aspettando da tempo. Ho fatto un appello ai consiglieri della Figc, affinché si rendano conto del momento particolare che sta vivendo il nostro calcio. Questa è un'occasione per poter ripartire e poter raccontare come si fa il calcio fin dalle scuole giovanili, arrivando a una discussione e una riflessione più ampia sulle Leghe di A e B che purtroppo non hanno eletto ancora i propri rappresentanti". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, prima di partecipare agli Stati Generali dello sport, in corso al Coni.

09:20 SIBILIA: "PREMATURA OGNI ANTICIPAZIONE"

"Faremo adesso una riflessione nel Consiglio direttivo della Lega e dopo prenderemo delle decisioni. Al momento è prematuro anticipare qualsiasi cosa visto che ancora non abbiamo parlato". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia: "Se la Lega Dilettanti si presenta compatta? Io non ho notizie di spaccature al nostro interno, vedremo al momento opportuno e decideremo, spero nella maniera più largamente condivisa".