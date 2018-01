Figc, non eletto il nuovo presidente: sarà commissariamento

È durata oltre sette ore l' assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente federale. Per il dopo Tavecchio erano in corsa Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi ma alla fine la Federazione sarà commissariata. Alla prima votazione era richiesto il 75% delle preferenze: a Sibilia il 39,3% dei voti, Gravina al 37%, Tommasi al 22,3%. Fumata nera anche dal secondo scrutinio: occorreva il 66% per vincere, Sibilia al 40,4%, Gravina al 36,3% e Tommasi a quota 22,3%. Alla terza votazione, elezione prevista con il 50% più uno dei voti, Sibilia al 39,4%, Gravina 38,3% e Tommasi 20,7%. Escluso dalla corsa Tommasi, un possibile ticket tra Sibilia e Gravina è tramontato dopo le parole del presidente della Lega Nazionale Dilettanti: "Nonostante avessi più voti, avevo proposto a Gravina un accordo perché diventasse presidente: mi ha detto di no . Ho quindi chiesto alla LnD di votare scheda bianca". Al ballottaggio è andata quindi come preventivato: 59,09% di schede bianche (da LnD e Associazione Calciatori), 39% di voti a Gravina e 1,85% a Sibilia. Il nuovo presidente Figc non è stato quindi eletto e al Coni (che ha convocato una giunta per giovedì apposta) non rimarrà che commissariare la Federazione .

LE REAZIONI

Gravina (presidente Lega Pro): "Non stiamo a parlare di proposte di accordo, che definisco volgare: non potevo accettare la presidenza, a dispetto di un progetto, di una squadra, di un pacchetto di voti che va oltre la Lega Pro. È la certificazione della sconfitta di una classe dirigente, chiedo scusa agli italiani. Il futuro del calcio non è così negativo, c'è l'occasione per rifondare".



Tommasi (presidente AIC): "Abbiamo scelto di votare scheda bianca al ballotaggio prima ancora di sapere se Gravina e Sibilia avessero trovato un accordo: nessuna alleanza perché credevo che fosse necessario un gesto coraggioso con me alla presidenza. È una sconfitta per tutti. Non credo che Malagò esulterà per il commissariamento, è un problema in più per il Coni"



De Laurentiis (presidente Napoli): "È stata una perdita di tempo e una rottura, come avevo previsto. Lo sapevo che finiva così. Il calcio va ricostruito dalle fondamenta".



Ferrero (presidente Sampdoria): "È stata una buffonata, ora ci sarà il commissariamento, ma io sono un po' malizioso, per me c'era sotto un piano per andare verso questa direzione".