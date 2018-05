Figc, incontro tra Costacurta e Ambrosini-Pirlo

Altri due ex campioni azzurri pronti ad entrare in Federazione: incontro tra il vicecommissario federale Alessandro Costacurta e Andrea Pirlo e Massimo Ambrosini. Il Maestro non ha ancora definito quello che sarà il suo ruolo, con ogni probabilità nello staff tecnico della Nazionale mentre l'ex centrocampista del Milan potrebbe diventare capo delegazione dell'Under 21 in vista degli Europei 2019 di categoria che si svolgeranno proprio in Italia.



Il commissario Figc Fabbricini ha commentato così: "Con Ambrosini e Pirlo c'è stato oggi un incontro con Costacurta per valutare una futura collaborazione, c'è disponibilità e troveremo per loro una sistemazione tra Under 21 e Club Italia. Sono stati campioni in campo e meritano un ruolo in azzurro".



Sulla possibilità di Giancarlo Abete come candidato presidente della Figc: "Abete lo conosco personalmente ed è una persona che merita il massimo rispetto, la sua candidatura è una valutazione delle componenti e la rispettiamo e vediamo come va".