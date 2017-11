Figc, i dubbi di Tavecchio prima del Consiglio federale

Sono ore decisive per il calcio italiano, per la Figc e, di conseguenza, per Carlo Tavecchio. Che, unica cosa certa, non ha ancora scelto se dimettersi o meno: il Consiglio federale di domani sarà decisivo e, come spesso accade in passaggi fondamentali delle istituzioni, le ore precedenti all'evento saranno febbrili per capire chi appoggerà chi, se qualcuno si sfilerà e che posizione prenderà il presidente federale.



Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro, è sembrato sfilarsi: "Il Consiglio deve dimettersi" le parole alla Gazzetta dello Sport. Ma è una delle poche componenti (assieme a Tommasi, per le dimissioni, e Ulivieri, che sta con Tavecchio) che ha espresso chiaramente la propria posizione mentre non è ancora nota quella di Cosimo Sibilia (numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti) che finora ha sempre appoggiato il presidente. Tavecchio è anche interessato a guadagnare tempo per capire chi diventerà capo di Lega Serie A e Serie B ma, in questa situazione, il tempo è proprio quello che manca.



Una volta risolta questa questione, si penserà ai passi successivi. Quindi se e come riformare il calcio e, ovviamente, il nuovo ct azzurro. Lunedì è vicinissimo: serve aspettare solo qualche ora.