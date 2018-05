Figc, firme raccolte: si va verso Abete presidente

Il ritorno di Giancarlo Abete a capo del calcio italiano è sempre più vicino. Il presidente che si dimise subito dopo l'eliminazione della Nazionale dal Mondiale del 2014 è pronto a riprendersi la poltrona di numero 1 della Federcalcio. "Sta partendo la richiesta di convocazione dell'assemblea elettiva", ha annunciato oggi il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro con le altre componenti federali (Lnd, Aic e Aia) che hanno raccolto le firme dei delegati per chiedere il voto.



Il candidato unico sarà appunto Giancarlo Abete anche se al momento non si sono espresse le due Leghe professionistiche maggiori, la Serie B (presente alla riunione in qualita' di 'uditore') e la Serie A. "Le componenti Lega Pro, Lnd, Aia e Aic, si sono riunite ed hanno completato la raccolta delle firme dei delegati per la richiesta di convocazione dell'Assemblea elettiva della Figc - fa sapere in una nota la Lega Dilettanti - Il documento formale è in via di predisposizione e sarà presentato in Figc con la candidatura a presidente del dottor Giancarlo Abete".