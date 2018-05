Figc, Fabbricini: "Io e Mancini vogliamo Buffon a Torino"

Gianluigi Buffon, nella conferenza stampa di addio alla Juventus, ha annunciato di aver chiuso con la Nazionale dopo le polemiche per la sua convocazione a marzo ("Se ero diventato un problema tre mesi fa, non oso pensare cosa possa essere oggi").



Tuttavia la Figc non si è rassegnata all'idea come spiegato dal commissario Roberto Fabbricini: "Volevo chiamare Gigi e parlarci per l'amichevole di Torino (contro l'Olanda il 4 giugno), per dirgli che lo vorrei lì con la squadra in qualche modo. Non l'ho trovato, sono stato impegnato anche io qualche giorno, ma appena possibile lo chiamerò e credo che lo stia facendo anche Mancini, che oggi è a Milano ma sta tornando a Roma".



"L'importanza di Buffon non è tanto averlo in campo con la maglia numero 177 (n° di presenze) - aggiunge Fabbricini -, quanto averlo per quello che ha rappresentato per la Nazionale italiana, un capitano di lungo corso come lui. Se poi gli impegni che ha assunto o le volontà che lui ha sono diversi... ma vogliamo sentirlo anche per chiarire e capire bene il significato delle dichiarazioni che ha fatto".