Figc, esonerato Ventura e Tavecchio non si dimette

Due ore di vertice per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2018 in Russia: dalle 16 alle 18 nella sede della Figc si è parlato di quali decisioni prendere per il futuro del calcio italiano.



Ventura è stato esonerato, la scelta come nuovo ct è caduta su Ancelotti - che però deve ancora accettare - mentre Tavecchio (che ha la fiducia del presidente Fifa Infantino e di alcune big della serie A, essendo anche commissario della Lega di A) ha comunicato che non intende dimettersi come presidente federale.



Oltre a Tavecchio, presenti i rappresentanti delle componenti del calcio italiano: il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, quello dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, quello dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, il commissario straordinario della Lega B Mauro Balata, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e il capo degli arbitri Marcello Nicchi.

TOMMASI: "NON SI VUOLE RIPARTIRE DA ZERO"

Il parere di Damiano Tommasi: "Andare ad elezioni con una progettualità più credibile e con nuove persone, non si risolvono i problemi del calcio italiano con l'esonero del ct. Altrimenti si continuerà a rigirare la stessa minestra che è rimasta indigesta a parecchi. Ancelotti? Non lo so, noi siamo andati via e non abbiamo voluto sentire altro. Qualsiasi progetto passa da un passo indietro di tutto il consiglio federale, in un paese normale succede questo".



"La mia prima domanda - ha raccontato il presidente Aic, parlando del vertice dopo il flop Mondiale - è stata sulle dimissioni, le altre componenti non hanno chiesto nulla, non abbiamo voluto sentire altro. Mi sembra non ci sia la volontà di ripartire da zero. Vedremo nel prossimo consiglio federale” ha poi aggiunto Tommasi lasciando la sede della Federcalcio.

NICCHI: "PRIMA DI DARE UN CARTELLINO RAGIONIAMO"

"Noi siamo tranquilli, ai Mondiali comunque noi arbitri andremo e faremo la nostra bella figura". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. "Noi diciamo sempre quel che pensiamo, e prima di dare un giallo o un rosso siamo cauti e ragionevoli - ha aggiunto Nicchi - Oggi sarà solo un confronto, ogni decisione è rimandata al consiglio federale".