Figc davanti a un bivio: autonomia o commissario?

E ora cosa succederà in Federazione Italiana Gioco Calcio? Le dimissioni di Tavecchio aprono due possibili scenari, la situazione potrebbe diventare più chiara già a partire da domani quando, convocata la giunta del Coni, Malagò cercherà di capire se è possibile il commissariamento oppure no. Il bivio sta proprio qui: la Figc può essere commissariata o prevarrà l'autonomia del calcio fino alle elezioni?



Autorevoli giuristi hanno fatto notare come lo statuto del Coni preveda il commissariamento "in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali". Il termine "constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi" è quello su cui tenterà di fare leva Malagò: ma, come da statuto Figc, Tavecchio e il Consiglio rimarranno in carica per la gestione ordinaria fino alle elezioni, quindi non sembra esserci un'ingovernabilità della Federazione.



Se il Coni fallisse nel suo obiettivo, per novanta giorni il presidente uscente e il Consiglio gestiranno la transizione fino alle nuove elezioni, difendendo l'autonomia del calcio nel panorama sportivo italiano visto che tra giovedì e lunedì serie A e B dovrebbero eleggere i propri rappresentati che rientrerebbero nel Consiglio. In questo caso, sarebbe subito caccia al successore di Tavecchio.