Figc, attesa per il Consiglio federale

Sono ore decisive per il calcio italiano, per la Figc e, di conseguenza, per Carlo Tavecchio. Che, unica cosa certa, non si presenterà dimissionario al decisivo Consiglio federale di lunedì. Come spesso accade in passaggi fondamentali delle istituzioni, le ore precedenti all'evento saranno febbrili per capire chi appoggerà chi e se ci saranno conferme o dietrofront.



Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro, si è sfilato: "Il Consiglio deve dimettersi" le parole alla Gazzetta dello Sport. Ma è una delle poche componenti (assieme a Tommasi e Malagò, per le dimissioni, e Ulivieri, che sta con Tavecchio) tra tutte e 17 che ha espresso chiaramente la propria posizione mentre non è ancora nota quella di Cosimo Sibilia, numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, uomo sia di Tavecchio che Malagò. Al momento Tavecchio conterebbe 10 voti su 17, una maggioranza che sembra inattaccabile e molti presidenti di squadre di serie A e B lo hanno anche chiamato chiedendogli di andare avanti.



C'è pure l'incognita dell'assenza di voto dei tre rappresentanti della Lega serie A perché non ancora nominati: Tavecchio (che è anche commissario straordinario di Lega A) potrebbe tentare di temporeggiare per aspettare la loro elezione e guadagnare nuovi consensi ma il tempo è proprio quello che manca in questo momento. Teoricamente, c'è anche un'altra possibilità: se i 4 consiglieri dell'Assocalciatori e i 3 membri di Lega Serie C si dimettessero allora decadrebbe l'intero consiglio, Tavecchio compreso.



Una volta risolta la questione a capo della Figc, si penserà ai passi successivi. Quindi su come riformare il calcio italiano e, ovviamente, sulla scelta del nuovo ct azzurro.