Figc, alle 15 la giunta Coni: si decide sul commissariamento

Dopo la mancata elezione del nuovo presidente di Federazione, il calcio italiano è pronto a una nuova svolta: alle 15 a Roma ci sarà la giunta del Coni nella quale si deciderà il commissariamento della Figc per trovare l'erede di Tavecchio ma non solo.



La Lega serie A, infatti, avrebbe tempo ancora sino a fine mese per trovare una nuova guida ma Giovanni Malagò sta valutando di agire in prima persona come commissario viste le fratture - che sembrano insanabili - tra i presidenti del primo motore del calcio italiano. La sua figura non sarebbe ben vista da molti, Lotito e Cairo in primis, ma gli consentirebbe spazi di manovra più ampi in ottica di rinnovazione.



Se così fosse, in Figc andrebbe Roberto Fabbricini, segretario generale Coni dal 2013, mentre Paolo Nicoletti affiancherebbe Malagò in Lega.