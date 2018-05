Figc, Abete candidato presidente

La novità c'è, il nome nuovo no. Giancarlo Abete, presidente della Figc dal 2007 al 2014, è candidato al grande ritorno per volontà di ben quattro componenti, Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia (in tutto il 73 per cento del peso elettorale, secondo le regole attuali) che chiedono di andare al voto allo scadere del termine commissariale, il prossimo 31 luglio.



Abete, che si dimise da presidente dopo l'eliminazione dall'Italia al Mondiale 2014, era presente all'incontro andato in scena in tutta segretezza a Roma ed è stato scelto da una rosa di diversi nomi "per la grande competenza, esperienza e la capacità dimostrata in passato di saper aggregare le componenti federali", come spiega in una nota la Lnd.



Una scelta politica, che mira a chiudere la parentesi di Roberto Fabbricini commissario e riconsegnare alle componenti le chiavi di via Allegri. Una scelta che sulla carta vede un'ampia maggioranza ma che al momento esclude dalla discussione le due Leghe maggiori (A e B) e l'Assoallenatori. Su questo, non cambia il pensiero di Giovanni Malagò, presidente del Coni che volle la Figc commissariata a gennaio per mancanza di un presidente eletto e oggi anche commissario della Lega di A: "Penso che il percorso così parta molto male". Diverso il pensiero della LND "L'auspicio di tutti i presenti è ora di poter avere al fianco nel progetto la Serie A, non coinvolta sinora in attesa della nuova governance, la Serie B e l'Aiac.



Il commissariamento di Roberto Fabbricini scade il 30 luglio, se entro quella data le componenti della Figc avranno raccolto le firme necessarie (un numero di delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il consiglio federale), probabilmente si andrà a nuove elezioni entro la prima metà di agosto.