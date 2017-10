Fifa top gol 2017, Giroud sfida una donna e un portiere

Piccola delusione per Mario Mandzukic: il gol segnato dell'attaccante croato della Juventus in semirovesciata contro il Real Madrid nella finale di Cardiff non è sul podio dei gol più belli dell'anno. La Fifa ha infatti comunicato ufficialmente i tre finalisti del Puskas Award 2017: sono il francese Olivier Giroud, la venezuelana Deyna Castellanos e il sudafricano Oscarine Masuluke.

La più grande sorpresa è proprio quest'ultimo, autore della rovesciata negli ultimi minuti del match contro gli Orlando Pirates e primo portiere della storia ad aspirare al premio. Giroud, attaccante dell'Arsenal ha meritato un posto tra i primi tre grazie al colpo di tacco al volo contro il Crystal Palace, mentre la Castellanos è in gara per il gol da metà campo al 95' nel Mondiale Under 17 contro il Camerun.

Gli appassionati potranno votare sul sito del massimo organismo del calcio mondiale fino a lunedì 23 ottobre, quando il vincitore sarà svelato a Londra in occasione dei The Best Fifa Football Awards. Chi sarà il successore di Mohd Faiz Subri?

Olivier Giroud

Oscarine Masuluke

Deyna Castellanos