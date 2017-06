Fifa, top 11 con Dani Alves, poi solo Barça e Real Madrid con Neuer

Neuer in porta, poi solo Barcellona e Real Madrid, anche se Dani Alves si è conquistato metà premio con la maglia della Juve: ecco il top 11 Fifa del 2016. Netto dominio spagnolo, come era prevedibile, con un pari "salomonico" tra le due superpotenze della Liga che nella scorsa primavera trionfarono in momenti diversi: ai catalani, che pure hanno disertato questo Gala, andò il campionato, ai blancos la Champions, cui poi si sono aggiunti Supercoppa europea e Mondiale per club.

Ecco, dunque, il top 11 schierato col 4-3-3: Neuer (Bayern); Dani Alves (Barcellona/Juventus), Piqué (Barcellona), Sergio Ramos (Real Madrid) Marcelo (Real Madrid); Modric (Real Madrid), Kroos (Real Madrid), Iniesta (Barcellona); Messi (Barcellona), Suarez (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).



GLI ALTRI PREMI

L'Atletico Nacional si è aggiudicato il premio Fair Play: il club colombiano, già vincitore della Libertadores, avrebbe dovuto disputare la finale della Copa Sudamericana contro i brasiliani della Chapecoense, ma dopo la tragedia aerea che ha coinvolto gli avversari, ha lasciato loro il trofeo. Fan Award, invece, ai tifosi di Liverpool e Borussia Dortmund, per aver cantato insieme "You'll never walk alone" al termine della splendida gara di ritorno dei quarti di Europa League finita 4-3 per i Reds.

