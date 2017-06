Fifa, The Best senza Barcellona. E Roberto Carlos attacca: "Che tristezza"

Il Barcellona doveva in qualche modo aspettarselo, ma ha voluto comunque prendere una decisione "discutibile": il club catalano, infatti, ha scelto di disertare in massa il gala della Fifa per i Football Awards, ufficialmente "perché la squadra deve preparare la sfida di Coppa del Re in programma mercoledì contro l'Ahtletic Bilbao", molto probabilmente per non assistere al prevedibile trionfo del Real Madrid (con tanti giocatori blancos nel top 11) e di Cristiano Ronaldo.



La prima forte critica è arrivata da Roberto Carlos, ex giocatore del Real Madrid: "E' un po' triste che il Barcellona non venga. In un gala di questa importanza il fatto che non ci siano giocatori del Barcellona è qualcosa di strano, ma noi siamo qui a rappresentare il calcio. Anche il Real Madrid gioca giovedì...". Eppure c'è, ovviamente. "La cosa più divertente di premi come questi sono i giocatori. Cristiano Ronaldo lo ha capito e credo che anche Messi sappia che dovesse essere qui. Se fossi un tifoso o un giornalista, vorrei vedere Messi e gli altri giocatori del Barça. Questa cosa deve cambiare. Questo è un premio Fifa e la Fifa è la massima istituzione calcistica".