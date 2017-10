Fifa The Best, Buffon migliore portiere dell'anno: "Grande onore alla mia età"

Un altro trionfo per Gigi Buffon. Il numero 1 della Juventus è stato votato miglior portiere al mondo della passata stagione. L'estremo difensore si è aggiudicato il 'The best Fifa awards', ed è stato preferito a Keylor Navas e Manuel Neuer.



""E' un grande onore vincere questo premio alla mia età, sono molto fiero e devo ringraziare il club, l'allenatore e i miei compagni di squadra perché hanno reso questo possibile" le parole di Buffon. "La scorsa stagione è stata fantastica ma non abbastanza per vincere in Europa. Spero di fare ancora meglio quest'anno con la Nazionale e la Juve perché vorrei chiudere la carriera con un fantastico trionfo" ha aggiunto il 39enne, visibilmente emozionato.

PRIMA DELLA VITTORIA: "GLI OBIETTIVI DI SQUADRA SONO PIU' IMPORTANTI"