Fifa the Best, Allegri sfida Conte e Zidane

La Fifa ha annunciato i finalisti della seconda edizione del premio The Best. Tra gli allenatori è sfida in casa "Juventus": Massimiliano Allegri sfida l'ex bianconero Antonio Conte e Zinedine Zidane che ha vestito la maglia juventina da giocatore. Tra i calciatori, nessuna novità: come nel Pallone d'Oro si contenderanno il trofeo Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.



Un altro pezzo di Italia anche nel premio come miglior portiere: Buffon contro Neuer e Navas. Mario Mandzukic è invece tra le dieci nomination per il Puskas Award per il gol più bello: si tratta della rete del momentaneo 1-1 contro il Real Madrid nella finale della scorsa Champions League.



Per il FIFA Fan Award (migliore tifoseria) in lizza Borussia Dortmund, Celtic FC ed FC Copenhagen.