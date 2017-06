Fifa, Ranieri è il re degli allenatori: "Io tra i grandi, sento di impazzire"

"Sento di impazzire". Già, Claudio Ranieri quasi si commuove come quel meraviglioso 2 maggio 2016, il giorno in cui il piccolo Leicester è diventato per la prima volta campione d'Inghilterra. L'Italia che trionfa, ai Fifa Football Awards di Zurigo, ha il nome e il cognome dell'allenatore di Testaccio. E' lui il migliore allenatore del 2016, meglio di Zinedine Zidane, che pure al suo primo tentativo ha conquistato la Champions con il Real Madrid, meglio di Fernando Santos, che pure ha scritto la storia regalando al Portogallo un Europeo leggendario.



Ma solo Ranieri ha reso possibile l'impossibile regalando a una squadra che sembrava destinata a retrocedere, o quanto meno a lottare per salvarsi, un insperato trionfo, contro corazzate incredibili e assai più ricche come il City, lo United, il Chelsea ma anche Arsenal e Tottenham. Ecco perché King Claudio è stato ancora una volta incoronato, magari davvero provando un pizzico di emozione quando a consegnargli il trofeo è stato Diego Armando Maradona, re per sempre come calciatore. "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile - dice Raneri -, ringrazio la mia famiglia e i miei giocatori". E poi promette, tra le risate: "Prima Dani Alves ha detto: 'Ho 30 anni, devo cominciare a pensare di far qualcosa di serio'. Io ne ho 65 e ho appena cominciato, ora devo andare avanti". Come dire, magari mi rivedete quassù sul palco. Se il piccolo Leicester dovesse fare ancora strada in Champions...