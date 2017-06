Fifa, Maradona nuovo collaboratore: "La farò pulita e trasparente"

"Adesso sì, è ufficiale. Finalmente posso realizzare uno dei sogni della mia vita: lavorare per una Fifa pulita e trasparente, insieme a persone che amano davvero il calcio. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato ad affrontare questa nuova sfida!". Con queste parole Diego Armando Maradona ha annunciato su Facebook il suo nuovo incarico di collaboratore della Fifa.



La pace con la massima istituzione del calcio mondiale era già stata sancita in occasione della cerimonia per i premi The Best, quando Diego ha anche giocato insieme al presidente Gianni Infantino. Dopo anni di "guerra al potere", dunque, Maradona proverà a "stare dall'altra parte" della barricata.